«Безусловная родительская любовь»: как подготовить ребенка к прибавлению в семье

— Эти слезы могут быть от переизбытка радостных эмоций, особенно, когда для него это долгожданный братик (или сестренка). А также такая бурная реакция может быть от того, что он испытал грусть и таким образом прощается с тем, что он теперь не самый маленький в семье. Примите безусловной родительской любовью все чувства, которые проявятся у вашего старшенького. Он имеет на них полное право. Объясните ему, что он вам дорог и любим вами независимо от его очередности появления в семье, — сказала Добромирова.