«Безусловная родительская любовь»: как подготовить ребенка к прибавлению в семье

Новость о беременности может принести не только радость всем членам семьи, но и вызвать негативные эмоции у старшего ребенка. «Вечерняя Москва» узнала у карьерного и профессионального коуча по спокойствию, лидерству и эффективности в семье и в бизнесе Галины Добромировой, как подготовить ребенка к прибавлению в семье.
Главное — успокоиться.
По ее словам, новость о беременности может вызвать сильные эмоции как у самих родителей, так и у ребенка, который уже есть в семье. Появление второго малыша, вероятнее всего, обернется кризисным состоянием для первенца.
— Чтобы процесс принятия этой счастливой новости и новых изменений прошел спокойно и все члены семьи испытали от этого счастье, в первую очередь самим родителям необходимо полностью прожить все свои самые первые сильные эмоции: волнение, возбуждение, восторг. Далее, упокоившись, нужно подумать над тем, как и когда лучше всего сообщить об этом событии своему старшему ребенку, — сказала она.
Думайте о старшем ребенке, а не о себе.
Эксперт отметила, что способ преподнести эту информацию зависит от того, какой у ребенка темперамент, каковы его особенности характера и возраст, просил ли он для себя братика или сестренку или еще пока сам слишком маленький.
— Выбирая, в какой момент вы планируете сказать эту новость, думайте именно про старшего ребенка, а не про себя. Важно понимать то, что для его нервной системы будет самым подходящим вариантом. Помните, что в спокойствии заключена огромная сила. Если вы для объявления этих вестей выберете домашнюю обстановку, когда старший малыш пребывает в комфортных для него условиях, то повысите вероятность того, что он воспримет эту новость максимально спокойно и доброжелательно, — объяснила Добромирова.
Если же ваш старший ребенок еще слишком маленький, то о скором прибавлении можно сказать ближе к тому моменту, когда живот мамы станет заметным. Так вы избавите себя от его многочисленных вопросов о том, когда же уже появится малыш, считает эксперт.
Ребенок слишком тихий и спокойный: тревожные звоночки.
— Если ваш старший ребенок проявит интерес или даже любопытство, то можно будет побудить его положить свою руку на мамин живот, чтобы он сам ощутил шевеления братика или сестренки. Этот момент может запомниться ему на всю его жизнь как очень теплое воспоминание, — рассказала собеседница «ВМ».
Если ребенок не обрадовался.
Однако ребенок может среагировать очень бурно и даже заплакать. В этом случае нужно с теплотой отнестись к слезам и обнять его.
— Эти слезы могут быть от переизбытка радостных эмоций, особенно, когда для него это долгожданный братик (или сестренка). А также такая бурная реакция может быть от того, что он испытал грусть и таким образом прощается с тем, что он теперь не самый маленький в семье. Примите безусловной родительской любовью все чувства, которые проявятся у вашего старшенького. Он имеет на них полное право. Объясните ему, что он вам дорог и любим вами независимо от его очередности появления в семье, — сказала Добромирова.
Если ваш старший ребенок стал мрачнее тучи от этой новости, то это сигнализирует о том, что процесс принятия у него идет полным ходом. Обычно дети очень быстро приходят в себя, если им не мешать. Когда его грусть пройдет, то важно будет вернуться к диалогу с ребенком, предупредила специалист.
— Поговорите с ним о том, что он думает и чувствует. Такая его горечь может быть вызвана естественной ревностью. Это чувство зарождается из-за страха, что придется делить своих любимых родителей с другим человеком. Вам важно дать спокойствие ребенку не только словами, но и делом. Общайтесь с ним, играйте, уделяйте достаточно времени и внимания до и после рождения второго малыша. Тогда на место страха придут доверие и уверенность в том, что у него никто не забирает родителей, — говорит она.
Коуч заверила, что важно помочь старшему ребенку увидеть его хорошие качества и повысить значимость в семье. Для этого подключайте его к заботе о будущем братике или будущей сестренке.
— Приобщайте его к выбору детской кроватки или одежды, вместе с ним слушайте музыку или сказку для беременных. Можно сделать его сопричастным к выбору имени для братика или сестренки. Таким образом он почувствует себя частью этих изменений, ощутит свою значимость, а заодно это еще и поднимет его самооценку, не оставив места ни ревности, ни протесту, — подытожила Добромирова.
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