В Ростовской области усилят меры профилактики против клещей и амброзии

С наступлением теплого сезона власти Ростовской области планируют усилить борьбу с клещами и сорной растительностью, в частности с амброзией. Соответствующие поручения главам муниципалитетов дал глава региона Юрий Слюсарь, о чем сообщил в своем Telegram-канале.
Глава области отметил, что с приходом тепла жители все чаще проводят время на природе, однако это также период активности клещей. В ответ на обращения людей он заверил, что санитарная обработка территорий ведется постоянно, но теперь меры профилактики будут усилены. Особое внимание уделят зонам отдыха, паркам и другим местам массового пребывания людей.
Еще одной важной задачей станет борьба с сорняками, особенно с амброзией, которая вызывает аллергию у многих людей.
— С сорняками нужно бороться до начала их цветения, и в эту борьбу должны быть вовлечены все без исключения, — написал глава региона.
Он поручил главам муниципалитетов активизировать контроль за предприятиями и управляющими компаниями, чтобы они своевременно проводили покос и обработку территорий.