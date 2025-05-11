В Ростовской области усилят меры профилактики против клещей и амброзии

Глава области отметил, что с приходом тепла жители все чаще проводят время на природе, однако это также период активности клещей. В ответ на обращения людей он заверил, что санитарная обработка территорий ведется постоянно, но теперь меры профилактики будут усилены. Особое внимание уделят зонам отдыха, паркам и другим местам массового пребывания людей.