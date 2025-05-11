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Флаг длиной 500 метров пронесли в центре Минска 700 человек

500-метровый флаг Беларуси пронесли в центре Минска в воскресенье, 11 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 11 мая 2025 года празднуется День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Наиболее яркий момент празднования состоялся в Минске: в центре белорусской столицы, по проспекту Победителей, был пронесен флаг Беларуси, его длина составляет 500 метров, вес превышает 400 килограммов. Как пишет ont.by, в мероприятии приняло участие более 700 человек, преимущественно это мужчины, поскольку флаг имеет некоторую парусность, при порывах ветра его нелегко удержать.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о немалом морозе, который придет в Беларусь ночью 12 мая 2025 года (тут про это).