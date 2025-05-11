В парке Победы в Самаре восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня

В парке уложена новая плитка, установлены лавочки, обустроены клумбы. На стенах мемориала размещены обновленные панели с именами Героев Великой Отечественной войны и участников парада Победы 1945 года.
Исполнитель выполнил основную часть заданий, но остались мелкие доработки, которые обещали устранить в кратчайшие сроки.
Планируются последующие этапы благоустройства, включая ремонт лестницы входа и реконструкцию старых чаш фонтанов. Вопросы модернизации обсудят с Советом ветеранов Самары, учитывая расположение рядом Дворца ветеранов.
Кроме того, водоем у Дворца ветеранов очищен и заполнен водой. В перспективе предусмотрены полная реконструкция водоема, гидроизоляция, укрепление берегов и подключение центрального водоснабжения. Необходимые расходы включены в городской бюджет.
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