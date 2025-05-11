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61-летний житель Башкирии разбился насмерть на квадроцикле

В Башкирии погиб 61-летний водитель квадроцикла.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 мая, в Учалинском районе Башкирии на шестом километре дороги Комсомольск-Вознесенск произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 61-летний водитель квадроцикла RACER ехал в сторону села Поляковка, он не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате происшествия мужчина скончался на месте до прибытия скорой. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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