61-летний житель Башкирии разбился насмерть на квадроцикле

Сегодня утром, 11 мая, в Учалинском районе Башкирии на шестом километре дороги Комсомольск-Вознесенск произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 61-летний водитель квадроцикла RACER ехал в сторону села Поляковка, он не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате происшествия мужчина скончался на месте до прибытия скорой. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.