В Калининграде озвучили зарплату сезонных спасателей

«Если говорить про профессиональных спасателей, они у нас получают на сегодняшний день достойную зарплату. И мы в некоторых местах даже обгоняем немножко МЧС. А сезонные матросы-спасатели — ну, где-то будет выходить на руки порядка 25−30 тысяч. Это с учётом дежурства два через два. Понятное дело, что по зарплате сезонных матросов-спасателей нас обгоняют в приморских городах», — отметил Филатов.