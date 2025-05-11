Следком начал проверку после попытки мужчины похитить девушку в Волгодонске

Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина. Неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку, схватил ее и попытался увести силой. Однако его спугнул прохожий, после чего мужчина скрылся. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшая не получила серьезных травм, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.