Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком начал проверку после попытки мужчины похитить девушку в Волгодонске

Попыткой похищения девушки в Ростовской области занялся следком.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ по Ростовской области организовал доследственную проверку после публикаций в СМИ о попытке похищения молодой женщины в Волгодонске, сообщили в ведомстве.

Волгодонский следственный отдел СК РФ изучает обстоятельства произошедшего, включая видеозаписи с места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина. Неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девушку, схватил ее и попытался увести силой. Однако его спугнул прохожий, после чего мужчина скрылся. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшая не получила серьезных травм, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подпишись на нас в Telegram.