За день на дорогах Башкирии поймали почти 70 нетрезвых водителей

Руководитель региональной дорожной полиции подчеркнул, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии может привести к тяжелым последствиям как для самого водителя, так и для других участников движения. Он призвал граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о случаях управления транспортом в пьяном виде по телефону горячей линии МВД Башкирии +7 (347) 279−32−92 или через Telegram-бот @GIBDDRB_02bot.