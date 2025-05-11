За день на дорогах Башкирии поймали почти 70 нетрезвых водителей

В Башкирии в ходе профилактической операции «Безопасная дорога» за минувшие сутки было зафиксировано более 1300 нарушений ПДД. По словам главы Госавтоинспекции Башкирии Владимира Севастьянова, из транспортного потока исключили 68 пьяных водителей.
Руководитель региональной дорожной полиции подчеркнул, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии может привести к тяжелым последствиям как для самого водителя, так и для других участников движения. Он призвал граждан проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о случаях управления транспортом в пьяном виде по телефону горячей линии МВД Башкирии +7 (347) 279−32−92 или через Telegram-бот @GIBDDRB_02bot.
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