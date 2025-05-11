Артем Жога совершил мотопробег по городам трудовой доблести на Урале

Уральский добровольческий танковый корпус был создан во время Великой Отечественной войны в 1943 году по инициативе жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Корпус насчитывал 9660 человек. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. Первый бой УДТК принял 27 июля 1943 года во время Курской битвы. После боя УДТК получил звание гвардейский и стал именоваться 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.