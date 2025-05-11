Отключения света 12 мая грозят двум районам в Волгограде

Плановые отключения света 12 мая 2025 года в Волгограде оставят без удобств и электроприборов жителей лишь двух районов областного центра. На время профилактических и ремонтных работ приостановят электроснабжение в понедельник в Советском и Кировском. График отключений и список адресов сообщили сайту volgograd.kp.ru в электроснабжающей компании «Россети Юг».