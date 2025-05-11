Отключения света 12 мая грозят двум районам в Волгограде

Плановые отключения света 12 мая 2025 года в Волгограде оставят без удобств и электроприборов жителей лишь двух районов областного центра. На время профилактических и ремонтных работ приостановят электроснабжение в понедельник в Советском и Кировском. График отключений и список адресов сообщили сайту volgograd.kp.ru в электроснабжающей компании «Россети Юг».
В Советском районе 12 мая 2025 электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Можжевеловая 9, 17, 19, ул. Морошковая 11, 17, 21, 26, 28, ул. Обручальная 1, 15, 36, 37, ул. Пуховая 19, 28, ул. Свадебная 6, 11, 23, 24, 25, 29, 34, 41.
В Кировском районе Волгограда 12.05.2025 отключат свет на улице Козака, 1 в ГСК Центральный.
А вот без горячей воды с этого дня останутся сотни домов в разных уголках Волгограда. Холодную в Кировском также отключат во вторник.