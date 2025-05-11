Уникальная южноафриканская орхидея расцвела в Ботсаду Нижнего Новгорода

Теперь каждый год в коллекционно-исследовательской оранжерее сада можно увидеть цветение Disa uniflora. Это не просто красивое зрелище, но и важный показатель успешной работы сотрудников вуза по сохранению биоразнообразия, подчеркнул Олег Трофимов.