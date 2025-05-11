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Уникальная южноафриканская орхидея расцвела в Ботсаду Нижнего Новгорода

В Ботаническом саду при Институте биологии и биомедицины ННГУ зацвела уникальная южноафриканская орхидея Disa uniflora.

Об этом событии рассказал ректор университета Олег Трофимов в своих соцсетях. Это растение произрастает только в одном месте на Земле — на Столовой Горе в Кейптауне.

Для Disa uniflora Ботанический сад стал вторым домом. Орхидеи были размножены в биотехнологической лаборатории и хранятся в специальных условиях в банке «in vitro». Это позволяет сохранить редкий вид для будущих поколений.

Теперь каждый год в коллекционно-исследовательской оранжерее сада можно увидеть цветение Disa uniflora. Это не просто красивое зрелище, но и важный показатель успешной работы сотрудников вуза по сохранению биоразнообразия, подчеркнул Олег Трофимов.

Напомним, Курильская сакура родом с Курильских островов зацвела в Ботсаду ННГУ в 20-х числах апреля.