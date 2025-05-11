Свыше 15 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Ангарске

— Колонна «Бессмертного полка» начала формироваться после митинга, который традиционно состоялся у памятника воинам-победителям и первостроителям Ангарска. В этом году, после двухлетнего перерыва, долгожданное мероприятие вновь прошло в очном формате. В шествии участвовали более 15 тысяч человек, — говорится в сообщении.