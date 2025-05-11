Свыше 15 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Ангарске

В Ангарске более 15 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9-го мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Ангарского городского округа.
— Колонна «Бессмертного полка» начала формироваться после митинга, который традиционно состоялся у памятника воинам-победителям и первостроителям Ангарска. В этом году, после двухлетнего перерыва, долгожданное мероприятие вновь прошло в очном формате. В шествии участвовали более 15 тысяч человек, — говорится в сообщении.
Жители Ангарска с портретами близких прошлись по улицам Чайковского и Карла Маркса до Дворца ветеранов «Победа». На изображениях были не только герои прошлых лет, но и также участники специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 9 мая жители областного центра установили коллективный рекорд по подъему гирь. В рамках всероссийского флешмоба «Рекорд Победы» участники выполнили 29 220 подъемов. Ровно столько дней прошло с 9 мая 1945 года.