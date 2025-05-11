Трактор столкнулся с поездом Брест-Гомель в Брестской области 11 мая 2025 года

Как констатировали в БЖД, авария произошла «на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин-Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации». В момент столкновения в поезде находился 151 пассажир. По оперативной информации никто из них, к счастью, не пострадал, повреждена обшивка вагонов поезда.