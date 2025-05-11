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Трактор столкнулся с поездом Брест-Гомель в Брестской области 11 мая 2025 года

В Брестской области трактор столкнулся с поездом Брест-Гомель.

В Брестской области произошло столкновение поезда № 676 Брест-Гомель с трактором. ЧП случилось в воскресенье, 11 мая 2025 года, в 11 часов 36 минут по минскому времени.

Как констатировали в БЖД, авария произошла «на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин-Городец при исправно работающей световой и звуковой сигнализации». В момент столкновения в поезде находился 151 пассажир. По оперативной информации никто из них, к счастью, не пострадал, повреждена обшивка вагонов поезда.

Как сообщили в БЖД, поезд отправился со станции Городец по установленному маршруту в 12 часов 17 минут, задержка составила 42 минуты.

Ранее мы писали о том, что флаг длиной 500 метров пронесли в центре Минска 700 человек (тут про это).