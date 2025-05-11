В Восточном Казахстане дефицит медицинских кадров

Кадровый голод в сфере здравоохранения региона — проблема не новая. Еще 10 лет назад в области пустовали 423 вакансии врачей. К 2022-му году дефицит сократили почти вдвое — нужны были 243 специалиста, в 2023-м — 178. И за последние два года ситуация сильно не изменилась. Особенно тревожна она в районных центрах и городах, которые по закону не считаются сельской местностью — а значит, не получают ни льгот, ни подъемных.
Карта дефицита: от Усть-Каменогорска до Маркаколя
По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане работает 3 021 врач и 7 821 представитель среднего медперсонала. При этом в регионе ощущается нехватка 152 специалистов. Половина из них — в сельской местности. Но страдают и города: в Усть-Каменогорске — 51 вакансия врача, в Риддере — 10, в Алтае и Серебрянске — сразу 44. В Шемонаихинском районе недостает 10 специалистов, в Уланском — 9, в Глубоковском — 7. А в таких удаленных точках, как Катон-Карагай, Улкен Нарын, Маркаколь, Самарское и Курчум, открыты вакансии, которые годами остаются невостребованными.
Наиболее остро в регионе ощущается нехватка узкопрофильных специалистов. В числе наиболее востребованных — 37 врачей общей практики, 12 педиатров, 12 акушеров-гинекологов, 10 отоларингологов, шесть неврологов и восемь анестезиологов-реаниматологов. Кроме того, требуются по семь терапевтов и кардиологов, по шесть хирургов, офтальмологов и психиатров, а также четыре специалиста по медицинской реабилитации.
Кроме того, нужен и средний медперсонал — 72 человека. Среди них 38 в Усть-Каменогорске, 34 — в районах. Из них в дефиците 11 акушерок.
«Акушерок просто нет»
Одна из самых болезненных тем — нехватка акушерок. В них нуждаются в каждом районе, особенно в отдаленных. В Алтайской межрайонной больнице работают всего шесть акушерок при девяти положенных по штатному расписанию — на два акушерских поста и пост приемного покоя.
У нас в городе два медицинских колледжа, но ни один не выпускает акушерок. Чтобы получить такую квалификацию, нужно учиться минимум три года. А в этом году никто с этим дипломом не выйдет и в Усть-Каменогорске. Я уже два года поднимаю проблему. Некому встречать ребенка на свет — вот реальность.
В регионе сегодня работают четыре медицинских колледжа. Два частных — в районе Алтай, один стоматологический — в областном центре. Но акушерок готовят только в Усть-Каменогорском высшем медицинском колледже.
— На специальность акушерское дело у нас выделяется 25 грантов, но молодежь неохотно идет в эту профессию. Этим летом у нас действительно нет выпуска — три года назад, когда шел набор, не было желающих. А сейчас учится всего одна группа. 12 акушерок выпустим в следующем году, еще 10 — в 2027-м. При этом, по нашей аналитике, акушерки всегда в дефиците. В первый год после выпуска у нас 100-процентное трудоустройство, но уже через год многие переводятся на должности медсестер. Не выдерживают стресса и ночных дежурств, — подтвердил наличие проблемы директор Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Адлет Ахмадиев.
По его мнению, чтобы изменить ситуацию, требуется комплексный подход. Одной из главных трудностей он считает отсутствие эффективного прогноза кадровой потребности на перспективу.
Чтобы сделать госзаказ на обучение тех или иных специалистов, мы должны знать потребности в них. Ежегодно до декабря мы отправляем запросы во все медучреждения региона, но получаем скудные ответы. Определить потребность через три года сложно — кто-то уедет, уйдет в декрет, сменит профессию. Поэтому, на мой взгляд, нужна аналитическая служба, которая могла бы учитывать множество факторов и делать точные прогнозы. Только тогда можно грамотно формировать госзаказ.
Он также подчеркнул необходимость удержания выпускников в профессии, особенно в таких стрессовых направлениях, как акушерство, работа в реанимации и приемных покоях. Среди предложений — повышение ставок для среднего медперсонала, дополнительная мотивация за наставничество и жилье для тех, кто готов работать в селе.
В Министерстве здравоохранения, по его словам, уже рассматриваются шаги в этом направлении. В частности, обсуждается идея создания института наставничества, в том числе, среди среднего медперсонала, когда опытные сотрудники будут обучать молодых специалистов прямо в организациях, получая за это дополнительное финансирование.
— Кроме того, актуальна идея целевого распределения выпускников. Если бы выпускники колледжей отрабатывали 2−3 года в тех населенных пунктах, откуда они приехали и где остро не хватает кадров, это значительно улучшило бы ситуацию. Сейчас большинство хочет остаться в городе, а часть и вовсе уходит в другие сферы, — отметил директор колледжа.
Среди других инициатив — предоставление колледжам возможности напрямую сотрудничать с медучреждениями для подготовки кадров по запросу с последующим обязательным трудоустройством. Однако реализация таких мер требует изменений в законодательство, в том числе в Кодекс о здоровье и закон об образовании. Также в этом году обсуждается вопрос включения среднего медперсонала в программу «С дипломом в село». Если акушерки и медсестры будут получать подъемные и жилье, это может стать значимым стимулом для работы в сельских районах.
Как привлекают кадры?
Врачи же уже сейчас имеют право на все льготы, если приезжают в село. Согласно приказу министра национальной экономики, им предоставляются выгодные кредиты на приобретение жилья — до 7,8 млн тенге для села и 9,8 млн тенге для районных центров, а также подъемные — 393 200 тенге (100 МРП).
В то же время, практика показывает, что социальные меры работают. Только в Шемонаихинском районе за прошедшие 2 года удалось закрыть 16 вакансий. Впервые за 6 лет туда приехал онколог. Махаббат Крыкпаева за первые месяцы работы уже выявила десятки случаев онкозаболеваний на ранней стадии.
— Конечно, предложений о работе было много, но мы решили приехать в район. Здесь не было онколога несколько лет. А еще тут живут родственники — мой муж из Шемонаихи. Нам сразу выдали служебное жилье. Есть возможность не снимать квартиру, а копить деньги. Для молодой семьи это очень удобно, — говорит Махаббат Крыкпаева.
В Шемонаихе в прошлом году четыре врача получили жилье. В их числе и гинеколог Назерке Калдибек, которая столичной жизни предпочла глубинку.
— Мы с мужем переехали вместе. Потому что обоим предложили подъемные, они помогли обустроиться. Плюс выдали жилье. Получается, что все бытовые проблемы нам решили. Можно спокойно работать, — делится молодой специалист.
В выигрыше и местные жители. Сейчас многие медуслуги они получают в районе.
— У нас акушера-гинеколога не было больше двух лет. Нам даже рожать приходилось ездить в Усть-Каменогорск. Сейчас специалист есть, и мы рады, что теперь можно получить помощь здесь, — довольна жительница Шемонаихи Дарья Совко.
Правда, в районе все еще не хватает 10 специалистов. 9 из них в самом городе Шеимонаиха.
В городах проблема — острее
Парадокс в том, что в городах привлекать кадры намного сложнее.
Без льгот и подъемных это ставит Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Серебрянск и Шемонаиху в заведомо невыгодное положение.
— Мы теряем врачей просто потому, что не можем предложить им ничего привлекательного. Ни подъемных, ни служебного жилья. Молодежь выбирает там, где условия лучше, — заострил внимание на проблеме и главный врач межрайонной больницы района Алтай Олжас Нурикенов.
Тем не менее, некоторые местные акиматы ищут выход. В Риддере и Алтае предоставляют служебные квартиры и, благодаря поддержке компании «Казцинк», подъемные в размере 1 миллиона тенге. В Серебрянске молодым врачам платят по 2 миллиона — правда, только если это редкий, «дефицитный» специалист. И в 2023 году по программе «Одноэтажный Восток» для медиков в городах выделили 20 квартир.
«Учить своих — единственный путь»
Чтобы изменить ситуацию системно, регион делает ставку на подготовку собственных специалистов. С 2023 года за счет областного бюджета выделяются гранты на обучение в резидентуре. Сегодня 46 человек получают образование по направлениям: онкология, хирургия, нейрохирургия, акушерство, неотложная помощь. Их возвращение в регион ожидается в 2026—2027 годах.
— Дополнительно ежегодно выделяется 50 грантов на бакалавриат. А медицинские организации обучают 21 человека за собственный счет. Вопрос медицинских кадров не решается за один год. Но если мы сегодня не вложимся в обучение, завтра некого будет звать работать, — подчеркнули в управлении здравоохранения ВКО.
Кроме того, в этом году 70 специалистов отправятся за границу — в Германию, Турцию, Россию, на стажировки по современным направлениям — повышать квалификацию. В 2023 году обучены за рубежом 32 специалиста, в 2024-м — 44. Это врачи-онкологи, хирурги и нейрохирурги, специалисты профиля «Материнство и детство», «Неотложная медицина», а также средний медперсонал по направлению «Сестринское дело».
И хотя меры на уровне государства уже принимаются — стипендии выросли, количество квот увеличено, введена страховая защита врачей, — важно, чтобы эти шаги не были точечными, говорят эксперты и общественники.