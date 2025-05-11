В Восточном Казахстане дефицит медицинских кадров

— На специальность акушерское дело у нас выделяется 25 грантов, но молодежь неохотно идет в эту профессию. Этим летом у нас действительно нет выпуска — три года назад, когда шел набор, не было желающих. А сейчас учится всего одна группа. 12 акушерок выпустим в следующем году, еще 10 — в 2027-м. При этом, по нашей аналитике, акушерки всегда в дефиците. В первый год после выпуска у нас 100-процентное трудоустройство, но уже через год многие переводятся на должности медсестер. Не выдерживают стресса и ночных дежурств, — подтвердил наличие проблемы директор Усть-Каменогорского высшего медицинского колледжа Адлет Ахмадиев.