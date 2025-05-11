Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

104-летний ветеран из Геленджика вернулся домой после парада Победы в Москве

Ветеран из Геленджика побывал на параде Победы в Москве.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика

104-летний ветеран из Геленджика вернулся домой после парада Победы в Москве. Иван Иванович Курбаков отправился в столицу 6 мая под присмотром медиков. Он стал приглашенным гостем на торжественном мероприятии на Красной площади.

«Иван Иванович Курбаков благополучно вернулся из Москвы», — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Иван Курбаков — участник обороны Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. В 1942 году получил ранение и был демобилизован. Среди наград фронтовика — орден Отечественной войны I степени и медаль Жукова.