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Казахстанцев предупредили о временной недоступности налоговой системы

КГД РК предупреждает: 11 мая временно не будут работать сервисы налоговых лицевых счетов.

Источник: Baigenews

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности о проведении технических работ на информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА), передаёт BaigeNews.kz.

Период проведения работ:

  • с 21:00 часов 11 мая 2025 года.
  • до 05:00 часов 12 мая 2025 года.

Работы будут проводиться на модуле «Лицевые счета», в связи с чем в указанный период будет недоступен сервис ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС).

В целях избежания технических затруднений КГД рекомендует заранее произвести оплату текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала работ.

Комитет приносит извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание пользователей.