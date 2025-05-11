Казахстанцев предупредили о временной недоступности налоговой системы

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности о проведении технических работ на информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования» (ИСНА), передаёт BaigeNews.kz.
Период проведения работ:
- с 21:00 часов 11 мая 2025 года.
- до 05:00 часов 12 мая 2025 года.
Работы будут проводиться на модуле «Лицевые счета», в связи с чем в указанный период будет недоступен сервис ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета» (ИС ЦУЛС).
В целях избежания технических затруднений КГД рекомендует заранее произвести оплату текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала работ.
Комитет приносит извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание пользователей.