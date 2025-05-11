Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие личные вещи жители Самары теряют чаще всего в общественном транспорте

Самые забытые предметы в общественном транспорте СамарыСамарский департамент транспорта опубликовал рейтинг предметов, которые пассажиры чаще всего оставляют в транспорте.

Самые забытые предметы в общественном транспорте Самары.

Самарский департамент транспорта опубликовал рейтинг предметов, которые пассажиры чаще всего оставляют в транспорте. Наиболее популярными потерянными вещами оказались зонты, очки, шарфы и головные уборы.

Власти напомнили горожанам телефоны, по которым можно обратиться для розыска забытых вещей:

— Автобус: 8 (846) 207−70−11.

— Трамвай: 8 (846) 309−94−37.

— Троллейбус: 8 (846) 309−94−38.

— Метро: обратиться к дежурному по станции.

Потерянные вещи хранятся на станциях или остановках в течение двух рабочих дней. Если владелец не появится в указанный срок, находка передается в местное отделение полиции.

Не упустите свежие новости Самары и области следите за ними в нашем телеграм-канале!