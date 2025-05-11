Какие личные вещи жители Самары теряют чаще всего в общественном транспорте

Самые забытые предметы в общественном транспорте Самары.
Самарский департамент транспорта опубликовал рейтинг предметов, которые пассажиры чаще всего оставляют в транспорте. Наиболее популярными потерянными вещами оказались зонты, очки, шарфы и головные уборы.
Власти напомнили горожанам телефоны, по которым можно обратиться для розыска забытых вещей:
— Автобус: 8 (846) 207−70−11.
— Трамвай: 8 (846) 309−94−37.
— Троллейбус: 8 (846) 309−94−38.
— Метро: обратиться к дежурному по станции.
Потерянные вещи хранятся на станциях или остановках в течение двух рабочих дней. Если владелец не появится в указанный срок, находка передается в местное отделение полиции.
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