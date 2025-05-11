По заявлениям представителей «Газпрома» и физических лиц в Перми выдано 132 разрешения на модернизацию газопроводов и прокладку новых. Среди городских районов по этому показателю лидируют Мотовилиха, Свердловский и Орджоникидзевский районы. Новые газопроводы размещаются на муниципальных участках или землях, на которые не разграничена государственная собственность. При этом сама земля в аренду или собственность не передается. Но заявители обязаны содержать территории на время проведения работ, на которые отводится один год.