Белорусская деревня поборется за звание лучшей в мире

Деревня славится своим уникальным обрядом «Юрьевский хоровод», который в 2019 году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Обряд сочетает в себе элементы языческих и христианских традиций, проводится ежегодно на Юрьев день (6 мая) в честь хранителя домашнего скота, благодетеля в домашнем хозяйстве и опекуна плодородия — святого Юрия.
Ранее Smartpress.by писал, как проходит этот обряд.
«Хлопцы, не бярыце худых дзяўчат! Яны і самі не ядуць, і вам не дадуць». На Полесье весело отгуляли праздник урожая.
В 9 утра деревня Погост Житковичского района больше напоминает декорации к фильму, чем обычную вёску. По дороге идут женщины в национальных костюмах, возле клуба разминается музыкант на контрабасе, на лавочке возле сирени сидят нарядные бабушки. Буквально через час здесь начнется празднование уникального обряда — «Юрьевский хоровод». Каждый год 6 мая жители Погоста и соседних деревень собираются вместе, чтобы встретить приход весны и попросить у святого Георгия (покровителя домашних животных и сельского хозяйства в народе называют Юрий) урожайного года.
Конкурс «Best Tourism Villages» организует UN Tourism (ранее Всемирная туристская организация ООН). Он призван отмечать сельские населенные пункты, которые демонстрируют достижения в устойчивом развитии туризма, сохранении культурного и природного наследия. Участие в конкурсе открыто для деревень с населением до 15 тыс. человек.