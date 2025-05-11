Белорусская деревня поборется за звание лучшей в мире

В 9 утра деревня Погост Житковичского района больше напоминает декорации к фильму, чем обычную вёску. По дороге идут женщины в национальных костюмах, возле клуба разминается музыкант на контрабасе, на лавочке возле сирени сидят нарядные бабушки. Буквально через час здесь начнется празднование уникального обряда — «Юрьевский хоровод». Каждый год 6 мая жители Погоста и соседних деревень собираются вместе, чтобы встретить приход весны и попросить у святого Георгия (покровителя домашних животных и сельского хозяйства в народе называют Юрий) урожайного года.