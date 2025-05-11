Почти 1,5 тысячи легковушек стоят на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Почти полторы тысячи легковых машин стоит в очередях на границах Беларуси и стран Евросоюза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Так, днем в воскресенье больше всего легковушек скопилось в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси и Польши — 1425.
На литовском направлении очереди небольшие — в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит 40 и 20 машин соответственно.
На границе с Латвией машин в пунктах пропуска нет.
Ситуация с грузовиками
Скопления большегрузов фиксируются на всех направлениях.
Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии находится 270 фур.
В ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» на литовском направлении стоит 270 и 200 грузовых машин соответственно.
На границе с Польшей в единственном действующем пункте пропуска для грузовиков «Козловичи» скопилось в воскресенье 150 большегрузов.
Очередей из автобусов, по данным ГПК, нет.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.