Глава СКР потребовал доклад о ситуации с нарушением прав пожилой уфимки-инвалида

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав инвалида в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Жительница Башкирии обратилась в приемную главы СКР через социальную сеть «ВКонтакте». Она заявила, что ее бабушка, которая имеет статус «Дитя войны» и передвигается на инвалидной коляске, уже более года не может самостоятельно покинуть свой дом на улице Кольцевой из-за поврежденного напольного покрытия в подъезде и отсутствия пандуса. Многочисленные жалобы родственников в различные инстанции не привели к решению проблемы.
Республиканский Следком организовал процессуальную проверку. Руководитель ведомства Владимир Архангельский должен будет представить Бастрыкину доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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