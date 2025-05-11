Глава СКР потребовал доклад о ситуации с нарушением прав пожилой уфимки-инвалида

Жительница Башкирии обратилась в приемную главы СКР через социальную сеть «ВКонтакте». Она заявила, что ее бабушка, которая имеет статус «Дитя войны» и передвигается на инвалидной коляске, уже более года не может самостоятельно покинуть свой дом на улице Кольцевой из-за поврежденного напольного покрытия в подъезде и отсутствия пандуса. Многочисленные жалобы родственников в различные инстанции не привели к решению проблемы.