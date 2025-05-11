На участке КАД в районе дамбы с 12 мая ограничат движение

Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). Ограничения затронут правую полосу движения.
«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», — предупредили в ДКЗС.
В пресс-службе предприятия также принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей следить за сообщениями на информационных табло, а также обращать внимание на знаки, ограждения и дорожную разметку.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение в трех районах Петербурга ограничили из-за ремонтных работ.