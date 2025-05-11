Хоккейная команда «Лада-2010» победила на международном турнире в Турции

Тренируемая Юрием Зловым и Ринатом Юмангуловым команда дошла до финала, уступив только однажды в группе подмосковному «Граниту» (со счётом 1:2). В полуфинале и финале российские хоккеисты одолели швейцарские клубы и вновь обыграли подмосковных соперников со счетом 3:1.