Хоккейная команда «Лада-2010» победила на международном турнире в Турции

В Стамбуле завершился международный турнир «Granit Cup U15», в финале которого хоккеисты тольяттинской команды «Лада-2010» одержали победу.
Тренируемая Юрием Зловым и Ринатом Юмангуловым команда дошла до финала, уступив только однажды в группе подмосковному «Граниту» (со счётом 1:2). В полуфинале и финале российские хоккеисты одолели швейцарские клубы и вновь обыграли подмосковных соперников со счетом 3:1.
Турнир проводился в Стамбуле.
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