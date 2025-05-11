Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккейная команда «Лада-2010» победила на международном турнире в Турции

В Стамбуле завершился международный турнир «Granit Cup U15», в финале которого хоккеисты тольяттинской команды «Лада-2010» одержали победу.

В Стамбуле завершился международный турнир «Granit Cup U15», в финале которого хоккеисты тольяттинской команды «Лада-2010» одержали победу.

Тренируемая Юрием Зловым и Ринатом Юмангуловым команда дошла до финала, уступив только однажды в группе подмосковному «Граниту» (со счётом 1:2). В полуфинале и финале российские хоккеисты одолели швейцарские клубы и вновь обыграли подмосковных соперников со счетом 3:1.

Турнир проводился в Стамбуле.

Не упустите свежие новости Самары и области следите за ними в нашем телеграм-канале!