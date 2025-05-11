Смертельный укол: может ли физраствор сжигать подкожный жир

В Москве девушка скончалась, предварительно, пытаясь избавиться от подкожного жира. Тело 23-летней обнаружили у нее дома со вставленным в руку шприцем и лежащим рядом флаконом с жидкостью. По информации СМИ, девушка по совету недобросовестных косметологов вколола себе физраствор для сжигания подкожного жира, но во время инъекции в артерию попал воздух, что и привело к смерти. Можно ли использовать физраствор для похудения и чем это чревато, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-дерматологом, неврологом, косметологом и руководителем сети клиник эстетической медицины Марият Мухиной.
Странные обстоятельства.
Эксперт напомнила об уголовном деле «мясника из соцсетей» Емельяна Брауде, который подвергал своих клиенток сомнительным и небезопасным процедурам, а также проводил обучение косметологов, не имея медицинского образования. К счастью, Брауде в начале 2025 года объявил о «завершении карьеры». Но, увы, недобросовестных косметологов без медицинского образования меньше от этого не стало.
— Он учил колоть филлеры, «коктейли», ставить нити и так далее, не имея ни лицензии на обучение, ни медицинского образования. И в его чатах были такие девочки, которые хотели стать косметологами также без образования, — рассказала врач.
Ситуация с умершей девушкой страшная, но в этой новости, как отмечает Мухина, есть несколько расхождений.
— Липолитический раствор колется в жир. Если так, то шприц должен был торчать из живота. Возможно, у девушки были достаточно объемные руки с жировыми отложениями, и поэтому она решила колоть в них физраствор, — предположила косметолог.
Многим перед летом, сезоном открытых платьев и других нарядов, хочется, чтобы похудели руки. Но достигать этого точно нужно не такими домашними инъекциями.
Почему нет результата от бьюти-процедур.
— Конечно, в случае этой девушки должны работать следователи и патологоанатомы, чтобы выяснить точную причину смерти. Может быть, после введения физраствора она испытала болевой шок, ведь это солевой раствор. В этот момент могло подняться давление, мог оторваться тромб, — перечислила собеседница «ВМ».
Не берись за гранату без образования.
По ее словам, брать в руки шприц, то есть медицинский инструмент, нельзя тем, кто не проходил никакого обучения.
— Это как граната, которая взорвется, если человек не знает, как ее применять, — привела пример Мухина.
Кроме того, нужно понимать, что физраствор никак не может заменить липолитики. Сложно представить, как именно недобросовестные косметологи рекомендуют его применять — ведь физраствор фактически «надует» ткань, и она увеличится еще больше.
— Жировая ткань держит воду, и мы, наоборот, ее и жиры сгоняем. Есть различные дренажные процедуры, массажи для выведения воды. Зачем ее вводить еще больше — вообще непонятно, — добавила эксперт.
Воспаления, опущение век, ботулизм: к чему приводят дешевые «уколы красоты».
По ее мнению, пора наконец привлекать недобросовестных косметологов, которые проводят процедуры без образования и учат этому, а также дают опасные для здоровья советы, к уголовной ответственности.
— Нужно запретить заниматься медицинским блогингом лицам без образования, — заключила косметолог.
Другая рискованная процедура, на которую девушки могут пойти ради красоты, — феноловый пилинг. После такого вмешательства с лица буквально снимают слой кожи, а затем пациенту требуется длительное восстановление из-за сильного ожога. Стоит ли красота этой опасной процедуры, где ее делают до сих пор и каковы последствия — в материале «ВМ».