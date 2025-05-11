Смертельный укол: может ли физраствор сжигать подкожный жир

В Москве девушка скончалась, предварительно, пытаясь избавиться от подкожного жира. Тело 23-летней обнаружили у нее дома со вставленным в руку шприцем и лежащим рядом флаконом с жидкостью. По информации СМИ, девушка по совету недобросовестных косметологов вколола себе физраствор для сжигания подкожного жира, но во время инъекции в артерию попал воздух, что и привело к смерти. Можно ли использовать физраствор для похудения и чем это чревато, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-дерматологом, неврологом, косметологом и руководителем сети клиник эстетической медицины Марият Мухиной.