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«Из Уфы с любовью»: Пермь получила от Ратмира Мавлиева два теннисных стола

Мэр Уфы подарил Перми два уличных теннисных стола.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 11 мая, мэр Перми Эдуард Соснин на своей личной странице в социальных сетях поделился, что город получил подарок от главы Уфы Ратмира Мавлиева — два современных уличных теннисных стола. Как отметил градоначальник, спортивный инвентарь установили у манежа «Спартак».

Соснин подчеркнул, что столы отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Особое внимание он обратил на надпись «Из Уфы с любовью», которая, по его словам, символизирует крепкую дружбу между двумя городами.

Мэр Перми выразил уверенность, что новый спортивный инвентарь создаст дополнительные возможности для активного отдыха жителей. Он призвал пермяков играть, общаться, заниматься спортом и наслаждаться свежим воздухом.

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