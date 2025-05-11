В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года

— Это небольшое кладбище, 20, 30 могил, надгробья частично разрушены, но на двух мы прочитали надписи. Сейчас мы с партией «Аманат» хотим начать исследование. Будем связываться с посольством Венгрии. Может быть кто-то из родственников и жив, и если их это заинтересует, то это кладбище можно и облагородить, — рассказал археолог.