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В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года

На территории угольного разреза «Богатырь» в Экибастузе были обнаружены захоронения венгерских военнопленных, датируемые 1918 годом. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил участник археологических экспедиций по Павлодарской области Иван Трухин.

Источник: Kazinform

По словам Трухина, обнаруженные останки принадлежат венгерским военнопленным, которые в начале X века работали на Экибастузских угольных копях в качестве шахтеров. На месте захоронения работают археологи, которые занимаются идентификацией останков и изучением исторических документов.

— Это небольшое кладбище, 20, 30 могил, надгробья частично разрушены, но на двух мы прочитали надписи. Сейчас мы с партией «Аманат» хотим начать исследование. Будем связываться с посольством Венгрии. Может быть кто-то из родственников и жив, и если их это заинтересует, то это кладбище можно и облагородить, — рассказал археолог.

Специалист отметил, что работы по разработке месторождения временно приостановлены в зоне обнаружения захоронения, чтобы обеспечить безопасность исследований и сохранить историческую ценность находки.