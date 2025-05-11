Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском зоопарке разоблачили нарушительницу, накормившую животных опасной морковкой

Посетительница челябинского зоопарка стала героиней видеоролика, но прославилась она не за особые заслуги. Женщина стала источником опасности для животных, потому что нарушила важные правила. Гуляя по территории с ребёнком, она накормила морковкой медведей и пеликана. Для пернатого питомца такое угощение могло стать последним. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.

Источник: пресс-служба челябинского зоопарка

Не всегда героями видеороликов, которые появляются в соцсетях зоопарка, становятся милые и забавные питомцы. Иногда на особенных видео удаётся запечатлеть и посетителей. Правда, уже не таких милых. Одной из них стала злостная нарушительница правила «не кормить животных». Женщина с ребёнком купила билет в кассе и отправилась на встречу с питомцами. Как оказалось, она запаслась гостинцами, а предупреждающие таблички на протяжении всего своего маршрута успешно проигнорировала.

Камера видеонаблюдения запечатлела нарушительницу в субботу, 10 мая. Она умудрилась накидать морковку медведям через две решётки, несмотря на запрет кормить зверей любой едой. Но это ещё не самое страшное. То же самое «угощение» посетительница дала пеликану.

— Любой взрослый человек ещё со школы знает: пеликан ест рыбу и только рыбу. Ну ещё иногда моллюсков. Но вообще, рыбу. И любой другой корм для него очень опасен. И тут морковка, — возмутились в зоопарке.

Как правило, таких посетителей предупреждения по радио или на табличках не останавливают. Охрана тоже не всегда может оказаться на месте в момент нарушения и заметить его. Остаётся только прославлять нарушителей на весь город как пример отрицательный.

Напомним, в прошлом году в зоопарке Челябинска камеры видеонаблюдения тоже зафиксировали злостного нарушителя. Посетитель — молодой отец — вероятно, решил продемонстрировать семье «интеллектуальное» чувство юмора. Объектами шуток оказались медведи Малыш и Бусинка. В вольеры косолапых питомцев были брошены опасные и вредные предметы — жвачка и фастфуд.