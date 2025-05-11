В челябинском зоопарке разоблачили нарушительницу, накормившую животных опасной морковкой

Не всегда героями видеороликов, которые появляются в соцсетях зоопарка, становятся милые и забавные питомцы. Иногда на особенных видео удаётся запечатлеть и посетителей. Правда, уже не таких милых. Одной из них стала злостная нарушительница правила «не кормить животных». Женщина с ребёнком купила билет в кассе и отправилась на встречу с питомцами. Как оказалось, она запаслась гостинцами, а предупреждающие таблички на протяжении всего своего маршрута успешно проигнорировала.
Камера видеонаблюдения запечатлела нарушительницу в субботу, 10 мая. Она умудрилась накидать морковку медведям через две решётки, несмотря на запрет кормить зверей любой едой. Но это ещё не самое страшное. То же самое «угощение» посетительница дала пеликану.
— Любой взрослый человек ещё со школы знает: пеликан ест рыбу и только рыбу. Ну ещё иногда моллюсков. Но вообще, рыбу. И любой другой корм для него очень опасен. И тут морковка, — возмутились в зоопарке.
Как правило, таких посетителей предупреждения по радио или на табличках не останавливают. Охрана тоже не всегда может оказаться на месте в момент нарушения и заметить его. Остаётся только прославлять нарушителей на весь город как пример отрицательный.
Напомним, в прошлом году в зоопарке Челябинска камеры видеонаблюдения тоже зафиксировали злостного нарушителя. Посетитель — молодой отец — вероятно, решил продемонстрировать семье «интеллектуальное» чувство юмора. Объектами шуток оказались медведи Малыш и Бусинка. В вольеры косолапых питомцев были брошены опасные и вредные предметы — жвачка и фастфуд.