В челябинском зоопарке разоблачили нарушительницу, накормившую животных опасной морковкой

Не всегда героями видеороликов, которые появляются в соцсетях зоопарка, становятся милые и забавные питомцы. Иногда на особенных видео удаётся запечатлеть и посетителей. Правда, уже не таких милых. Одной из них стала злостная нарушительница правила «не кормить животных». Женщина с ребёнком купила билет в кассе и отправилась на встречу с питомцами. Как оказалось, она запаслась гостинцами, а предупреждающие таблички на протяжении всего своего маршрута успешно проигнорировала.