Свердловчане на три дня останутся без ТВ и радио

На территории Среднего Урала ожидаются перебои в радиовещании. Также в регионе не будут идти некоторые телеканалы. В городах и поселках запланированы ограничения на
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — говорится в сообщении.
Так, в Нижних Серьгах 13 и 14 мая с 9:00 до 16:00 по местному времени не будут работать каналы, входящие в РТРС-1. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». Также перестанет идти РТРС-2, куда входят СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ. Местные жители так же останутся без Радио России, Волна ФМ и «Воскресение».
В Артях предупредили о перебоях 14 и 15 мая с 9:00 до 16:00. Не будут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России и «Воскресение».
Жителям Двуреченска тоже придется остаться без ТВ и радио. В городе 15 и 16 мая с 9:00 до 16:00 перестанут показывать телеканалы, входящие в РТРС-1 и РТРС-2.
В Новоуральске 15 мая горожанам придется потерпеть без радиопередач. С 9:00 до 17:00 будут недоступны волны Радио России, Волна ФМ и «Воскресение».