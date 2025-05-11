Свердловчане на три дня останутся без ТВ и радио

Так, в Нижних Серьгах 13 и 14 мая с 9:00 до 16:00 по местному времени не будут работать каналы, входящие в РТРС-1. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр». Также перестанет идти РТРС-2, куда входят СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ. Местные жители так же останутся без Радио России, Волна ФМ и «Воскресение».