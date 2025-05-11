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Миссис ПФО, скрипачка Наталья Мауэр трагически погибла в возрасте 40 лет

Многодетная мама, известная нижегородская скрипачка и финалистка конкурса «Миссис Россия» Наталья Маурер трагическим погибла в возрасте 40 лет.

Источник: соцсети Натальи Маурер

Сестра Натальи, Василиса Фелькер, сообщила о её смерти в своих соцсетях. Церемония прощания прошла в церкви села Борисо-Покровское в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 7 мая. Подробности трагедии не раскрываются.

Супруг Натальи Артём Маурер — солист Нижегородского театра оперы и балета. Мужчина поделился своей болью под фотографией супруги:

«Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: “Я люблю тебя”, и она мне ответила: “И я тебя люблю”.

Наталья Маурер в 2019 году стала победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород» и получила титул «Миссис Приволжский федеральный округ». После этого она представляла свой город на конкурсе «Миссис Россия», где завоевала звание «Миссис “Планета женщин”.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования семье и близким Натальи Маурер.