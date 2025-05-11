В Самарской области в ночь с 12 по 13 мая будут заморощки до −2 градусов

Специалисты «Приволжского УГМС» сообщили, что ночью 12 и 13 мая 2025 года местами в Самарской области ожидаются заморозки температурой от −0 до −2 градусов.
— Региональное МЧС обратилось к жителям с рекомендациями:
— Одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.
— Принять меры для защиты сельхозрастений путём их укрывания плёнкой, спанбондом или соломой.
— Быть аккуратными на дороге, соблюдать ПДД, выдерживать расстояние и придерживаться ограничений по скорости.
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