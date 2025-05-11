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Грозы и туманы: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Синоптики предупредили казахстанцев о резких погодных изменениях.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +21°

В Астане, Алматы и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, туманы, град, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Туман окутает Астану.

В Атырауской области прогнозируются гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град и ветер — в ЗКО.

Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Акмолинской, Костанайской областях и ВКО.

В Улытау и Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза и чрезвычайная пожарная опасность — в Алматинской, Павлодарской областях и Алматы.

Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность — в области Абай, СКО и Жамбылской области.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Актюбинской области.

Туман и высокая пожарная опасность — в Карагандинской области.

Гроза, град, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау.