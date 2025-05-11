ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Самарканде проходит международная конференция, посвященная искусству бахши, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ее участниками стали народные сказители со всех уголков Узбекистана, а также гости из Турции и Китая.
Мероприятие организовано в мемориальном музейном комплексе имени бахши Эргаша Жуманбулбула и получило название «Кушработ навоси — 2025».
В конференции участвуют более 60 исполнителей и экспертов в области фольклора. Особое внимание уделяют обсуждению актуальных вопросов: как сохранить традиции бахши в условиях глобализации, как передавать знания молодому поколению и какую роль может сыграть искусство бахши в современном обществе.
Данное мероприятие стало настоящим праздником для жителей Кушрабатского района. Наряду с научными и культурными дискуссиями, на сцене исполняют дастаны, звучат произведения в юмористическом жанре, музыкальные и поэтические импровизации. Организованы народные гулянья, которые только в первый день посетили свыше 5 тыс. жителей района.
«Мероприятие, посвященное искусству бахши, в Кушрабатском районе на столь высоком уровне проводится у нас во второй раз. В прошлом году мы провели республиканский конкурс на звание лучшего бахши страны. В этом году он проводится в рамках международной конференции», — сообщил начальник отдела культуры Кушрабатского района Эшмамат Холбоев.
За право стать лучшим бахши страны состязаются 49 исполнителей.
«Выступления конкурсантов оценивают по нескольким критериям. Мы обращаем внимание не только на технику исполнения и знание репертуара, но и на умение играть на традиционных инструментах, способность к импровизации и сценическую выразительность», — отметил председатель жюри конкурса, народный бахши Узбекистана Очил Чоршанбиев.
Конференция завершится 12 мая.