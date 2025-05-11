В Самарканде проходит международная конференция, посвященная искусству бахши

«Мероприятие, посвященное искусству бахши, в Кушрабатском районе на столь высоком уровне проводится у нас во второй раз. В прошлом году мы провели республиканский конкурс на звание лучшего бахши страны. В этом году он проводится в рамках международной конференции», — сообщил начальник отдела культуры Кушрабатского района Эшмамат Холбоев.