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После длинных выходных в Башкирию придут заморозки

В Башкирии прогнозируют грозы и заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 12 мая, в Башкирии прогнозируют грозы и заморозки. Об этом рассказали синоптики республики.

В грядущий понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых и районах будут небольшие дожди, на юге — умеренные, локально — грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный до пяти-десяти метров в секунду, в южных муниципалитетах — порывы до 14 м/с.

Температура воздуха этой ночью составит +5, +10°, на севере — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −2°, днем — +14, +19°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость будет 500−1000 метров.