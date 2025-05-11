После длинных выходных в Башкирию придут заморозки

Завтра, 12 мая, в Башкирии прогнозируют грозы и заморозки. Об этом рассказали синоптики республики.
В грядущий понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых и районах будут небольшие дожди, на юге — умеренные, локально — грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный до пяти-десяти метров в секунду, в южных муниципалитетах — порывы до 14 м/с.
Температура воздуха этой ночью составит +5, +10°, на севере — заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −2°, днем — +14, +19°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость будет 500−1000 метров.