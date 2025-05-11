Медведь гулял по улицам Бегомля ночью — видео

Это не первый случай в Витебской области, когда медведи заходят в населенные пункты. Ранее Smartpress.by рассказывал, что в Городокском районе хищники наведываются по ночам на подворья местных жителей. В деревнях Полово, Зайково и Степановичи егеря по поручению властей отпугивают животных, производя выстрелы в воздух.