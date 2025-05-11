Медведь гулял по улицам Бегомля ночью — видео

Специалисты предупреждают: при встрече с дикими животными следует избегать контакта и сохранять дистанцию.
Это не первый случай в Витебской области, когда медведи заходят в населенные пункты. Ранее Smartpress.by рассказывал, что в Городокском районе хищники наведываются по ночам на подворья местных жителей. В деревнях Полово, Зайково и Степановичи егеря по поручению властей отпугивают животных, производя выстрелы в воздух.
По данным на 2021 год, в лесах Витебской области обитает около 450 бурых медведей. Этот вид включен в Красную книгу Беларуси.
На данный момент в стране действует особый режим охоты, позволяющий регулировать численность медведей. Согласно новым правилам, охота на медведя разрешена с 1 июля по 31 декабря с использованием нарезного или гладкоствольного оружия с пулевыми патронами.
Такое решение принято властями страны, поскольку численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании.