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Медведь гулял по улицам Бегомля ночью — видео

Ночью 11 мая в городском поселке Бегомль (Витебская область) местные жители заметили бурого медведя, свободно разгуливавшего по улицам. Об этом сообщает телеграм-канал Беларусь 4 Витебск | Новости Витебска.

Специалисты предупреждают: при встрече с дикими животными следует избегать контакта и сохранять дистанцию.

Это не первый случай в Витебской области, когда медведи заходят в населенные пункты. Ранее Smartpress.by рассказывал, что в Городокском районе хищники наведываются по ночам на подворья местных жителей. В деревнях Полово, Зайково и Степановичи егеря по поручению властей отпугивают животных, производя выстрелы в воздух.

По данным на 2021 год, в лесах Витебской области обитает около 450 бурых медведей. Этот вид включен в Красную книгу Беларуси.

На данный момент в стране действует особый режим охоты, позволяющий регулировать численность медведей. Согласно новым правилам, охота на медведя разрешена с 1 июля по 31 декабря с использованием нарезного или гладкоствольного оружия с пулевыми патронами.

Такое решение принято властями страны, поскольку численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании.