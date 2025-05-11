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Таксист 9 мая отказался везти 90-летнюю блокадницу в Петербурге

Он не хотел убирать в багажник ее кресло-каталку.

Источник: Комсомольская правда

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с блокадницей, которую отказался подвозить таксист. Как сообщает информационный центр следственного комитета России, инцидент произошел 9 мая. По данным следователей, в Санкт-Петербурге водитель такси отказался помочь 90-летей пассажирке, которая попросила помочь сложить инвалидную коляску и убрать ее в багажник. Таксист отказался от клиентки и уехал. При этом женщина оказалась жительницей блокадного Ленинграда.

— Председатель следственного комитета ФР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах, — говорится в сообщении СК.

Ход проверки поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ.