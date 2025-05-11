Таксист 9 мая отказался везти 90-летнюю блокадницу в Петербурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с блокадницей, которую отказался подвозить таксист. Как сообщает информационный центр следственного комитета России, инцидент произошел 9 мая. По данным следователей, в Санкт-Петербурге водитель такси отказался помочь 90-летей пассажирке, которая попросила помочь сложить инвалидную коляску и убрать ее в багажник. Таксист отказался от клиентки и уехал. При этом женщина оказалась жительницей блокадного Ленинграда.