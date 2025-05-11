Встречают по обложке: самые странные иллюстрации, которыми удивляют современные книги

«Вечерняя Москва» пообщалась с лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства, художником Ольгой Ионайтис о современных тенденциях в иллюстрациях.
Минимум вложений.
В книжных магазинах можно встретить странные, будто слепленные на скорую руку обложки. Они попадают на прилавки не случайно.
— Выпустить такое — решение редакции, которое обусловлено экономией на художнике, — рассказывает Ольга Ионайтис. — На мой взгляд, это веяние моды. Иллюстрации делают при помощи искусственного интеллекта, потому что иногда издателям кажется, что нейросеть нарисует интересней, чем реальный человек.
Все пройдет, и мода тоже.
Чаще сомнительные иллюстрации появляются во взрослой литературе. За творчеством художников, рисующих для детских книжек, следят намного тщательнее.
— В 90-е годы был тренд на обложки с героями с большими мультяшными глазами. Но тенденция прошла. Пройдет и мода на иллюстрации, сделанные с помощью искусственного интеллекта, — добавляет художник-иллюстратор.
Спрос на качественные обложки все равно будет. Да и искусственный интеллект не сможет заменить настоящего творца.
— Нейросети — это про компиляцию. Конечно, человек, который умеет работать с нейросетями, сможет сгенерировать выразительную картинку, при этом работа такого профессионала может стоить дороже, чем труд самого художника, — уверена художник-иллюстратор.
Сумасшедший взгляд.
Одно из издательств решило вынести на обложку «Преступления и наказания» растерянного Раскольникова. Только вот выглядит он как провинившийся школьник. Растрепанные волосы, глаза разного размера…
Неспокойной ночи.
Это сейчас к картинкам в детских книжках относятся с особым трепетом. А вот раньше с малышами особо не церемонились. Так, в XIX веке художник Гюстав Доре решил создать серию иллюстраций к сказкам Шарля Перро. На одной из них, нарисованной к «Мальчику-спальчику», можно увидеть жуткого мужчину, который приставляет нож к голове ребенка.
Зачем столько спецэффектов.
На обложке книги Владимира Поселягина «Архимаг» красуются школьники в военной форме. Один из них сидит на корточках с автоматом в руках, а другой… пускает молнию из левой руки. Да, художник использовал фотошоп по максимуму.
Сплошные загадки.
Обложка книги Ланы Ежовой «Ее темные рыцари» вызывает множество вопросов. Почему читатель видит полуголую спину героини, на которой красуется татуировка, напоминающая большую кляксу? Что это за мужчина (совсем не рыцарь) на фоне, держащий руки в карманах? И, наконец, зачем вокруг героев «плавают» звездочки?
Политический подтекст.
Знал бы Оскар Уайльд, что на обложку его романа «Портрет Дориана Грея» поместят… президента Франции! Ну или героя, который очень напоминает Макрона.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Орлов, ведущий дизайнер частной компании:
— Обложка создается по заданию. Иногда, конечно, заказчик экономит на квалифицированном сотруднике, или иллюстратор использует заготовку, шаблон. Иногда художник намеренно делает изображения провокационными, а глаз автоматически цепляется за безвкусицу. Это легкий и банальный маркетинговый ход.