Встречают по обложке: самые странные иллюстрации, которыми удивляют современные книги

Это сейчас к картинкам в детских книжках относятся с особым трепетом. А вот раньше с малышами особо не церемонились. Так, в XIX веке художник Гюстав Доре решил создать серию иллюстраций к сказкам Шарля Перро. На одной из них, нарисованной к «Мальчику-спальчику», можно увидеть жуткого мужчину, который приставляет нож к голове ребенка.