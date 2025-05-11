Подошли к концу поиски пропавшего еще в прошлом месяце жителя Башкирии

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно 29 апреля, он ушел из дома в селе Дмитриевка Уфимского района и долго не возвращался обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.