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Сильные дожди накроют юг Челябинской области ночью 12 мая

Сильные дожди накроют юг Челябинской области ночью 12 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 53% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями.

Предстоящей ночью повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные, в отдельных районах прошумят грозы, плюс 4−9, в южной половине — до 12 градусов.

Завтра днем в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, на юге местами — умеренные. Также возможны грозы. Температура воздуха плюс 12−17.

Ветер южный с переходом на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Непосредственно в Челябинске в понедельник небольшой дождь, ночью плюс 7−9, днем плюс 14−16.