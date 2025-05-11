Сильные дожди накроют юг Челябинской области ночью 12 мая

В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями.
Предстоящей ночью повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные, в отдельных районах прошумят грозы, плюс 4−9, в южной половине — до 12 градусов.
Завтра днем в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, на юге местами — умеренные. Также возможны грозы. Температура воздуха плюс 12−17.
Ветер южный с переходом на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Непосредственно в Челябинске в понедельник небольшой дождь, ночью плюс 7−9, днем плюс 14−16.