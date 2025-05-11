Города и районы Башкирии отменяют туристический налог

Напомним, туристический налог вступил в силу с 1 января 2025 года. Ставка налога на 2025 год составляла 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 ₽ в день. К 2029 году она должна была поэтапно вырасти до 5%. Ранее налог отменили в Стерлитамаке.