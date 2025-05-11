Города и районы Башкирии отменяют туристический налог. Совет депутатов Бирска признал утратившим силу ноябрьское решение об установлении туристического налога на территории города.
Как сообщает РБК-Уфа, решение депутаты приняли в конце апреля после обращения инициативной группы предпринимателей Бирского района. И это не первое такое решение. Уже 21 муниципалитет отменил ранее введенный налог. Всего же его в добровольном порядке туристический налог на размещение в гостиницах в размере 1% от услуги ввели 246 из 895 органов местного самоуправления республики.
Отметим, что за первый квартал благодаря туристическому налогу удалось собрать сумму 19,8 млн руб. Больше всего турналога заплатили налогоплательщики из Салаватского, Абзелиловского и Белорецкого районов республики. Средства поступили в бюджеты муниципальных образований. Их планировали тратить на благоустройство.
Напомним, туристический налог вступил в силу с 1 января 2025 года. Ставка налога на 2025 год составляла 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 ₽ в день. К 2029 году она должна была поэтапно вырасти до 5%. Ранее налог отменили в Стерлитамаке.