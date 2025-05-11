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Потерялась из виду на параде: в Черемхово ищут без вести пропавшую женщину

В Черемхово на параде 9 мая без вести пропала пожилая женщина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово сотрудники полиции разыскивают пропавшую без вести Валентину Пушкареву. С заявлением о розыске пожилой женщины обратился ее сын. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.

— Мужчина пояснил, что 9 мая привез свою маму из рабочего поселка Михайловка в город Черемхово на парад. Однако в какой-то момент она потерялась из виду и до настоящего времени о ней ничего не известно, — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей женщины: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Была одета в темно-синюю кофту, белую куртку, зеленые штаны, бордовые ботинки. При себе имеется трость.