Мишустин утвердил создание в Уфе генерального консульства Беларуси

В распоряжении правительству Башкирии рекомендовано выделить в Уфе помещения для нужд консульства на условиях аренды или продажи в собственность Беларуси, а также при необходимости обеспечить отвод земельных участков под строительство. Мишустин поручил Министерству иностранных дел России оформить соответствующие договоренности с белорусской стороной.