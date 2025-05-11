Мишустин утвердил создание в Уфе генерального консульства Беларуси

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил создание в Уфе генерального консульства Республики Беларусь. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Консульский округ нового дипломатического представительства будет включать Башкирию, Калмыкию, Удмуртию, а также Астраханскую, Оренбургскую и Самарскую области.
В распоряжении правительству Башкирии рекомендовано выделить в Уфе помещения для нужд консульства на условиях аренды или продажи в собственность Беларуси, а также при необходимости обеспечить отвод земельных участков под строительство. Мишустин поручил Министерству иностранных дел России оформить соответствующие договоренности с белорусской стороной.
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