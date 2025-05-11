Тольяттинский «Акрон» обыграл грозненский «Ахмат» в Самаре со счетом 3:2 11 мая

Встреча 28-го тура Российской Премьер-лиги прошла в воскресенье (12+). «Красно-черные» набрали очки в третьем матче подряд и уже точно сохранили прописку в элите.
Гости — борются за выживание и находятся в зоне стыков — забили первыми. На 8-й минуте волжан огорчил Мохамед Амин Талал. Позже продолжили прессинговать хозяев, но те ответили на 17-й. Счет сравнял Дмитрий Пестряков. Точно пробил после удара Артема Дзюбы.
Далее команды обменялись несколькими атаками. Однако лидерами на перерыв ушли подопечные Заура Тедеев. В добавленное к первому тайму время отличился Ифет Джаковац — 2:1. Ассистировал Дзюба.
Во второй половине грозненцы догнали «красно-черных». На 72-й ворота Сергея Волкова (сменил в начале отрезка Александра Васютина, который получил удар в голову) поразил Георгий Мелкадзе — 2:2.
Казалось, «Ахмат» взял важную ничью в Самаре. Но «Акрон» снова вышел вперед в конце встречи. На 85-й Жилсон Беншимол нашел Владимира Хубулова в штрафной. Тот с близкого расстояние пробил Шелию — 3:2.
В компенсированное время легионер волжан заработал второй «горчичник» и покинул поле. Хотя на итоговый счет это не повлияло. Тольяттинцы не проигрывают третий тур подряд.
Закрепились на девятой строчке с 35 очками. Следующий матч состоится 18 мая. В Москве сразятся с «Динамо» (12+). До этого Артем Дзюба сказал, что надеется вновь сыграть за сборную России.
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