Растоптанное детство: как узбекистанцы выжили в концлагерях

Воспоминания Любови Киреевой даются особенно тяжело. Но не оттого, что их стирает время, а потому что помнит ветеран многое, ведь была уже подростком. Когда за ними пришли немцы, она с родителями пряталась в подвале от бомбардировки. Это было в Сталинграде.