Житель Уфы два года судился, чтобы за 480 рублей получить телевизор

Житель Уфы два года вел судебную тяжбу за право получить телевизор LG, который он приобрел по акции за 480 рублей. По данным проекта «Честный репортаж», после оформления покупки на маркетплейсе магазин решил отказаться доставлять товар, сославшись на окончание акции, и предложил вернуть деньги.