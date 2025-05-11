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Житель Уфы два года судился, чтобы за 480 рублей получить телевизор

Уфимец через суд добился продажи ему телевизора за 480 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы два года вел судебную тяжбу за право получить телевизор LG, который он приобрел по акции за 480 рублей. По данным проекта «Честный репортаж», после оформления покупки на маркетплейсе магазин решил отказаться доставлять товар, сославшись на окончание акции, и предложил вернуть деньги.

Мужчина обратился в суд, где первоначально его требования удовлетворили. Однако апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону магазина. Решающую точку в споре поставил Верховный суд России, указавший на необходимость исполнения договора купли-продажи.

Верховный суд Башкирии, пересмотрев дело, окончательно обязал магазин передать покупателю телевизор по заявленной цене, которая в сотню раз ниже рыночной.

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