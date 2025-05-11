Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 12 мая 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 12 мая 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ворошилова, 5, 9 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Рабоче-крестьянская, 17, 19; Новгородская, 1−81, 2−88 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: Ясная, 3, 10, 12; Хариса Юсупова, 6, 8, 12,14, 24; Красивая, 9, 7, 5, 15, 6, 16, 17, 12 — с 08:00 до 17:00;
— Солнечная, 6-А, 6-Б, 10 — с 13:00 до 17:00;
— ч/с: 2-я Индивидуальная с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Бугурусланская, 35, 37; Дзержинского, 20 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Первый Плановый, ч/с: Коммунаров, 80−90; Вагнера, 165−181; Барбюса, 252−272; пер. Эстонский, 4−8, 1−9; пер. Кондукторский, 41−65, 42−70; Стахановцев, 119−139 — с 08:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 15-Б; Ш. Металлургов, 33 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Московская, 20, 23, 25/1, 25/2, 27, 29, 31, 33; Гоголя, 1, 1а, 2, 2а, 3а, 4а; Пестеля, 3, 5, 6; Троицкая, 18, 21, 22, 24, 29, 31, 31/2, 33, 34, 35, 37, 39; Ломоносова, 27, 28, 29, 30, 31, 32-А, 33, 34, 35, 38; Шаумяна, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38; Салтыкова, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41,42, 43, 46, 48/1, 48/24; Сосновская, 2, 2-А, 3, 4, 5, 23, 25, 27, 28, 29, 30-А, 31, 33, 34, 34-А, 35, 36, 37, 37-А, 38, 39, 40/1, 40/2; Профинтерна, 26, 26/2; Братская, 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 10-Б, 11, 12-А, 12-Д, 13, 14, 15-А, 17, 18, 19, 19-А, 20, 23, 25, 27, 29; Блюхера, 51, 51/1; Междугородная, 31, 33, 35, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53; Рылеева, 5, 3 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 25-Б (подъезды 1−4); Ловина, 13 (подъезды 1−4); Г. Танкограда, 65 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— пер. Мамина, 2-А, 2-Б, 6-Б; Мамина, 11-В — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Липовая, 20; пер. Ореховый, 5, 7, 9, 11; Пчелиная, 20, 26, 26-А; Гидрострой, 16 — с 08:00 до 18:00 ч.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов.
Будет отключен светофор на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Автодорожная — с 09:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!