Чиновники в Башкирии объяснили, почему дети маршировали под ливнем

Как заявила Роза Расембетова журналистам, реагировать во время резко начавшегося ливня было уже поздно. Даже если дети побежали бы, они всё равно промокли. Однако они стойко вынесли это испытание. К тому же к моменту, когда они добрались до родителей, начался град.