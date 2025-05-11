Чиновники в Башкирии объяснили, почему дети маршировали под ливнем. Дошкольники Хайбуллинского района, участвующие в праздничных мероприятиях в День победы попали под проливной дождь.
Это засняли очевидцы и разместили в соцсетях. Жители отнеслись к этому неоднозначно: одни хвалили малышей за стойкость, другие обвиняли организаторов в бесчеловечном отношении к маленьким детям.
По словам замглавы администрации Хайбуллинского района Розы Расембетовой, которая обпуликовала полное видео мероприятий, парад Победы в Акъяре длился всего 19 мин. За это время были и солнце, и ветер, и дождь, и град.
«Здесь были и пятилетние, и те, кому далеко за пятьдесят. Все прошли достойно! Во имя памяти наших предков- победителей! Спасибо всем участникам и организаторам», — написала чиновница.
По кадрам видно, что в первые минуты действа ничего не предвещало резкой смены погоды. Под дождь попали и старшие школьники, юнармейцы и орлята России, а также ветераны боевых действий.
Известно, что для участия в мероприятии были привлечены дети из четырёх детских садов. Им нужно было пройти 200 метров по улице Салавата Юлаева, а потом свернуть на парковку, где их ждали родители.
Как заявила Роза Расембетова журналистам, реагировать во время резко начавшегося ливня было уже поздно. Даже если дети побежали бы, они всё равно промокли. Однако они стойко вынесли это испытание. К тому же к моменту, когда они добрались до родителей, начался град.