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В Астане частично перекроют улицу Куршым с 11 мая

На участке от улицы Болашак до Жанаконыс начнутся дорожные работы с поэтапной организацией движения.

Источник: EL.kz

С 11 по 18 мая в Астане будет ограничено движение на участке улицы Куршым в связи с проведением среднего ремонта, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ремонт охватит отрезок между улицами Болашак и Жанаконыс. Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях, при этом проезд сохранится по одной из сторон проезжей части.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств, на месте установят временные дорожные знаки и указатели, а также обеспечат информирование водителей и пешеходов о маршрутах объезда.

Городские власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и проявить понимание в связи с временными ограничениями.