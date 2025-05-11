В Астане частично перекроют улицу Куршым с 11 мая

С 11 по 18 мая в Астане будет ограничено движение на участке улицы Куршым в связи с проведением среднего ремонта, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Ремонт охватит отрезок между улицами Болашак и Жанаконыс. Движение автотранспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях, при этом проезд сохранится по одной из сторон проезжей части.
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств, на месте установят временные дорожные знаки и указатели, а также обеспечат информирование водителей и пешеходов о маршрутах объезда.
Городские власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и проявить понимание в связи с временными ограничениями.