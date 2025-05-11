«Славился за пределами республики»: в Башкирии возобновили производство знаменитого сыра

В Бакалинском районе Башкирии возобновляют производство сыра, который когда-то славился далеко за пределами Башкирии. По словам главы администрации муниципалитета Олега Ефимова, после нескольких лет простоя сыродельный цех вновь заработал на полную мощность.
Как отметил руководитель сельскохозяйственного кооператива «Партнер» Радик Набиев, продукция будет изготавливаться исключительно из экологически чистого местного сырья. Пока произведены первые пробные партии сыра, которые сейчас находятся на этапе созревания.
Олег Ефимов лично протестировал новую продукцию и подтвердил, что сыр сохранил тот самый узнаваемый вкус и аромат, знакомый многим с детства. Параллельно с сыром начат выпуск сметаны и сливочного масла.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.