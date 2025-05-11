«Я попробовала много ваших фирменных блюд. И думаю, что в будущем попробую еще больше. Я узнала, что у вас прекрасные вина и мед».
Еврокомиссар по расширению Марта Кос раскрыла истинную цель своего приезда в Молдову.
«Выступить перед пустой площадью на День Европы, съездить в село к комику-трансвеститу, объявить полтора миллиарда новых кредитов “помощью” — у еврокомиссара по расширению была насыщенная кичевая программа», — написал молдавский публицист Дмитрий Чубашенко.
Визит Марты Кос показал, что никакой реальной повестки в отношениях между Молдовой и ЕС по-прежнему нет. Еврокомиссару оказалось не о чем говорить, приходит к выводу Sputnik Молдова 2.0.
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