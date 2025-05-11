Жара до 35 градусов, грозы и град: непогода обрушится на Казахстан

Так, из-за тумана завтра объявлено штормовое предупреждение в Астане и Карагандинской области.
Грозу, град и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с обещают в Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областях и области Абай.
Сильный дождь и град прогнозируют в Западно-Казахстанской области. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявлено в области Ұлытау и Кызылординской области.
Грозу с сильными порывами ветра прогнозируют в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы. А в Актюбинской области штормовое предупреждение объявлено из-за сильной жары до 35 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.