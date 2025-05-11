Жара до 35 градусов, грозы и град: непогода обрушится на Казахстан

Грозу с сильными порывами ветра прогнозируют в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы. А в Актюбинской области штормовое предупреждение объявлено из-за сильной жары до 35 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.